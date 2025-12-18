Venta de AHMSA estuvo a punto de concretarse en 2022 y fue frenada por el gobierno federal

Monclova, Coahuila.— La venta de Altos Hornos de México (AHMSA) estuvo a punto de concretarse en 2022, pero fue frenada por decisiones del gobierno federal, afirmó Francisco Orduña, ex directivo de la empresa.

De acuerdo con Orduña, un grupo de inversionistas chinos mostró un interés real y avanzado en la adquisición de la siderúrgica. Señaló que los empresarios estuvieron en Monclova, recorrieron las instalaciones y contaban con los recursos necesarios para cerrar la operación.

Orduña sostuvo que este proceso se dio durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que el gobierno federal fue responsable de cerrar el camino a una normalización de AHMSA.

"Fue el gobierno el que causó esto, por una faramalla, por una falsa acusación. Durante mucho tiempo estuvieron cerrando el camino para una normalización de Altos Hornos de México", declaró.

Como ejemplo más claro, citó el caso de China Steel, empresa que —dijo— contaba con la inversión necesaria para concretar la compra. Recordó que los representantes estuvieron en la región y que él mismo los atendió durante el proceso.

Añadió que el gobierno federal terminó por ahuyentarlos al plantear un crédito fiscal que no tenía sentido, y afirmó que detrás de esa decisión existían intereses dentro del propio gobierno para entregar la empresa a un grupo siderúrgico.

Finalmente, Orduña precisó que Alonso Ancira está completamente desentendido del proceso actual, y reiteró que el mensaje es no olvidar de dónde se originó el problema y cómo se produjo, al considerar que la crisis de AHMSA no se gestó al interior de la empresa, sino desde el ámbito gubernamental.