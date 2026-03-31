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Coahuila

Arranca la Liga Municipal de futbol en Ciudad Acuña con más de 30 equipos

Reconocen a los mejores del torneo anterior durante la ceremonia inaugural.

Por Angel Garcia - 31 marzo, 2026 - 12:51 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con la participación de más de 30 equipos, se dio el banderazo de arranque de la Liga Municipal de futbol, en un evento realizado en el campo Rodrigo Cruz Robledo.

      Durante la ceremonia estuvieron presentes escuadras de distintas categorías, que se reunieron para formalizar el inicio de la temporada y presenciar la entrega de reconocimientos a los mejores del torneo anterior.

      Autoridades deportivas entregaron trofeos a campeones, subcampeones, goleadores, mejores porteros y equipos que obtuvieron el tercer lugar, destacando su desempeño en la competencia.

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      Entrega de trofeos a los mejores del torneo

      Se informó que, debido al periodo vacacional de Semana Santa, la liga hará una pausa de dos semanas, la cual será considerada como un receso dentro del calendario.

      Pese a ello, se espera que al reanudarse las actividades continúe una alta participación en las diferentes categorías.

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