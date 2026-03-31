Cuando no alcanza para la playa... el Doctor Simi "veranea" en la plaza principal de Monclova

En tiempos donde no siempre alcanza para salir de vacaciones, hay quienes improvisan... y el Doctor Simi lo dejó más que claro.

Recostado sobre una de las bancas de la plaza principal, con guaraches, camisa ligera y short, el icónico personaje fue captado "tomando el sol" como si se encontrara en la playa, pero en plena Zona Centro.

La escena, además de provocar sonrisas entre los transeúntes, reflejó una realidad con la que muchos se identifican: cuando el presupuesto no alcanza para vacacionar, toca disfrutar de lo que se tiene... incluso si eso significa asolearse en la plaza.

La viralidad del Doctor Simi

Entre miradas curiosas, fotografías y comentarios, el "Simi" permaneció varios minutos bajo el intenso calor, convirtiéndose en una postal peculiar de esta Semana Santa.

Sin embargo, más allá del toque humorístico, la acción también llevó un mensaje importante.

Y es que, aunque sea en la banca de una plaza y no a la orilla del mar, la exposición al sol sigue siendo un riesgo.

Por ello, el personaje también buscó generar conciencia sobre el uso de bloqueador solar y las medidas de cuidado ante las altas temperaturas.

Ingenio y realidad económica

Así, entre el ingenio y la realidad económica de muchos ciudadanos, el Doctor Simi demostró que no importa el lugar: si hay sol... hay "vacaciones", aunque sean versión plaza principal.