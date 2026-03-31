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Coahuila

Impulsan al campo en Ciudad Acuña con entrega de sorgo forrajero

Productores reciben apoyo ante prolongada sequía que ha afectado la productividad agrícola.

Por Angel Garcia - 31 marzo, 2026 - 10:50 a.m.
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      Ciudad Acuña, Coah.- Con una inversión conjunta de 920 mil pesos, autoridades estatales, municipales y el sector agrícola realizaron la entrega de grano de sorgo forrajero en beneficio de productores de la región.

      El apoyo, derivado de un esquema tripartita, contempla la distribución de aproximadamente 20 toneladas de semilla, con lo que se prevé favorecer a cerca de 100 agricultores y permitir el aprovechamiento de hasta 500 hectáreas.

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      ¿Qué declararon las autoridades sobre el apoyo agrícola?

      De acuerdo con autoridades, esta acción busca fortalecer la actividad del campo en medio de un escenario adverso marcado por la falta de lluvias, situación que ha impactado de forma directa la economía agrícola local.

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      Impacto de la sequía en la región

      Productores señalaron que la sequía en la región se ha prolongado por más de cuatro años, lo que ha reducido la productividad y limitado las posibilidades de siembra.

      Ante este panorama, el apoyo entregado representa un aliciente para el sector, aunque se mantiene la expectativa de que las precipitaciones puedan mejorar las condiciones del campo en los próximos ciclos.

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