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Coahuila

Trabajadores de IMMSA Monclova a disgusto por monto de utilidades

Los trabajadores de IMMSA en Monclova están preocupados por el monto de utilidades que recibirán este año, que se estima en 10 mil pesos, muy por debajo de los 30 mil pesos de años anteriores.

Por Adriana Cruz - 31 marzo, 2026 - 12:15 p.m.
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      Monclova, Coahuila.- La mañana de este martes un grupo de trabajadores de la empresa IMMSA de Monclova, manifestaron su inconformidad por el monto que les corresponde por concepto de utilidades de acuerdo a la información relacionada con la carátula fiscal.

      De acuerdo con versiones, el monto a asignar rondaba los 10 mil pesos, cuando en años anteriores era de 30 mil pesos.

      Inconformidad por bajo monto de utilidades

      Señalar que el reparto de utilidades se entrega en mayo, por lo que hasta ahora no se puede afirmar que la inconformidad derive directamente del pago de esta prestación. Sin embargo, trascendió que entre los trabajadores existiría preocupación debido a que la carátula presentada no habría sido bien recibida, al considerar que los números no corresponderían a la carga laboral o al desempeño reciente de la planta.

      Acciones de la empresa IMMSA

      Hasta este momento, no se han reportado sanciones ni acuerdos oficiales derivados de la inconformidad, mientras se espera que IMMSA emita información para esclarecer lo ocurrido.

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