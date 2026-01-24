Más de 150 mascotas reciben atención en brigada de salud en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Más de 150 mascotas fueron atendidas durante una brigada de vacunación y desparasitación realizada en la colonia Tierra y Libertad, como parte de las acciones preventivas del sector salud para fomentar la tenencia responsable.

La jornada estuvo dirigida a dueños responsables, quienes acudieron con sus animales para recibir servicios gratuitos de vacunación antirrábica y desparasitación, con el objetivo de proteger la salud tanto de las mascotas como de la comunidad.

La jornada de vacunación y desparasitación

Personal del sector salud trasladó los servicios hasta este sector de la ciudad, facilitando el acceso a la atención veterinaria básica y reforzando las medidas de prevención.

Llamado a la participación ciudadana

Las autoridades hicieron un llamado a la población para que continúe participando en este tipo de brigadas y acuda con sus mascotas para "blindarlas" contra enfermedades.

Se espera que estas campañas mantengan una alta demanda, ante el creciente compromiso que han mostrado los dueños de mascotas en la ciudad por su cuidado y bienestar.