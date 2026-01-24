SICT realiza estudio de movilidad en Castaños para nuevas carreteras

Castaños, Coahuila.– Personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal realizó la mañana de este sábado un estudio de movilidad en el municipio de Castaños, como parte del análisis para futuros proyectos carreteros en la región.

El levantamiento se llevó a cabo sobre el bulevar Santa Cecilia y la carretera federal 57, a la altura de la colonia Libertad, donde se entrevistó directamente a automovilistas que circulaban por la zona.

¿Qué se preguntó a los automovilistas?

Durante el ejercicio, los conductores fueron cuestionados sobre la necesidad de una nueva carretera o autopista, así como su disposición a pagar una cuota en caso de que el proyecto se concrete.

Proyectos de infraestructura en análisis

De acuerdo con lo recabado en las entrevistas, el estudio forma parte de la evaluación de dos proyectos de infraestructura: la construcción de una nueva autopista Saltillo–Castaños y un libramiento que conectaría Castaños con Monclova, con el objetivo de mejorar la movilidad y desahogar el tránsito pesado.

Autoridades federales no precisaron fechas ni montos de inversión, ya que el proceso se encuentra en etapa de análisis. Los resultados del estudio servirán como base para determinar la viabilidad técnica y social de las obras.