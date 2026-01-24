Descenso de temperatura y lluvia en Monclova este sábado

El pronóstico para la Capital del Acero indica un descenso marcado en la temperatura y alta probabilidad de precipitaciones durante la jornada de este sábado.

Monclova, Coahuila. — Los habitantes de Monclova y la Región Centro deberán mantener el abrigo a la mano. Este sábado 24 de enero de 2026, las condiciones meteorológicas darán un giro significativo, dejando atrás los días despejados para dar paso a un ambiente mayormente nublado y húmedo.

De acuerdo con los reportes más recientes, la masa de aire frío que recorre el norte de México impactará directamente en el termómetro local, generando una sensación térmica baja durante gran parte del día.

Pronóstico detallado para hoy

Durante la mañana de este sábado, el cielo se mantendrá cubierto. A las 10:14 horas, la temperatura se ubica en los 9 grados centígrados, con una humedad relativa del 78%, lo que acentúa la sensación de frío.

Temperatura Máxima: Se espera que el termómetro apenas alcance los 11°C en las horas centrales del día.

Temperatura Mínima: Para la noche, el termómetro descenderá hasta los 3°C, por lo que se recomienda extremar precauciones al salir.

Viento: Se registran rachas de hasta 13 km/h (8 mph) provenientes del noreste, lo que mantendrá el ambiente gélido.

¿Habrá lluvia en Monclova?

La probabilidad de precipitaciones es un factor clave para hoy. Durante la tarde, existe un 35% de probabilidad de lluvia ligera. Sin embargo, es hacia la noche cuando el riesgo se incrementa considerablemente, alcanzando un 65% de probabilidad de lluvia, lo que podría generar pavimentos resbaladizos y visibilidad reducida en avenidas como el Bulevar Harold R. Pape.

¿Qué ropa usar este sábado?

Debido a que la máxima no superará los 11°C y se esperan lluvias, la recomendación es optar por un atuendo térmico e impermeable:

Capa base: Una playera térmica o de algodón grueso.

Capa media: Un suéter de lana o sudadera.

Capa exterior: Chamarra rompevientos o impermeable, ya que la llovizna será persistente.

Calzado: Botas o zapatos cerrados que protejan de la humedad.

Es fundamental proteger a niños y adultos mayores ante los cambios bruscos de temperatura para evitar enfermedades respiratorias.