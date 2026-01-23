Carlos Villarreal inicia jornada de limpieza en Monclova

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo del personal y fortalecer las acciones de limpieza, orden e imagen urbana, el alcalde Carlos Villarreal realizó una visita al área de Servicios Primarios, donde saludó al equipo de trabajo y dio el arranque a su jornada laboral, destacando la importancia de su labor en la estrategia integral de desarrollo urbano, la cual se desarrolla con el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez.

Durante el recorrido, el alcalde agradeció el compromiso de las cuadrillas que diariamente recorren colonias, barrios y avenidas realizando labores de recolección de residuos, limpieza de espacios públicos, mantenimiento urbano y atención a reportes ciudadanos, acciones que permiten que Monclova se mantenga en condiciones adecuadas para vivir, trabajar y convivir.

Posteriormente, sostuvo una reunión con el personal operativo y directivo del área, en la que se revisaron las actividades diarias y se acordaron acciones para seguir fortaleciendo la eficiencia del servicio, mejorar los tiempos de respuesta y mantener una atención cercana a la ciudadanía.

Carlos Villarreal subrayó que el orden y la limpieza de la ciudad son parte fundamental de una estrategia integral de desarrollo urbano, la cual se impulsa en coordinación con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos para fortalecer los servicios públicos en beneficio de la población.

"Reconozco y agradezco el trabajo que realizan todos los días. Su esfuerzo se refleja en una ciudad más ordenada y funcional. Vamos a seguir fortaleciendo esta área, con planeación y trabajo en equipo, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, para brindar servicios de calidad a las y los monclovenses", expresó el alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo los servicios públicos y la imagen urbana, como parte del esfuerzo diario por seguir llevando a Monclova al siguiente nivel.