Deportivo Burciaga sorprende y se corona campeón de la Segunda División municipal

Ciudad Acuña, Coahuila.– El Deportivo Burciaga se proclamó campeón de la Segunda División municipal tras vencer 2-1 al Atlético Howmet en un partido intenso que definió al nuevo monarca del torneo.

El encuentro fue disputado de principio a fin, pero el conjunto de Burciaga logró imponerse en el marcador para quedarse con el campeonato, resultado que además lo mantiene con la aspiración de disputar el partido que le permita buscar el ascenso a la Primera División.

Aunque no figuraba como favorito al inicio de la competencia y era considerado el "caballo negro" del torneo, el equipo sorprendió al avanzar en las distintas etapas hasta conquistar el título.

Los goles que dieron la victoria fueron anotados por Ricardo Tadeo y Omar Aviña, quienes se convirtieron en piezas clave para que su equipo lograra levantar el trofeo de la categoría.

Detalles del partido

Tras el campeonato, se esperan algunos movimientos en la Segunda División municipal, por lo que también se mantendrá la expectativa sobre posibles ajustes en el plantel campeón de cara a su siguiente compromiso.