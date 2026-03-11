Contactanos
Coahuila

Alumna cae desde segundo piso de secundaria en Saltillo y resulta lesionada

La menor, de 13 años, sufrió una fractura en la pierna derecha y fue trasladada al hospital del ISSSTE. Autoridades investigan si el hecho fue accidental o intencional.

Por Marco Juarez - 11 marzo, 2026 - 09:51 a.m.
      SALTILLO, Coahuila.-Una alumna de 13 años resultó lesionada luego de caer desde el segundo nivel de la Secundaria General Ejército Mexicano, ubicada sobre el bulevar Pedro Figueroa, casi en su cruce con el bulevar Venustiano Carranza, en la ciudad de Saltillo.

      El incidente fue reportado por el director del plantel educativo, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Preventiva, personal de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y paramédicos de la Cruz Roja.

      Al arribar al sitio, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a la menor y, tras una valoración inicial, detectaron que presentaba una fractura en la pierna derecha. Debido a la lesión, fue inmovilizada en el lugar para evitar complicaciones mayores.

      Posteriormente, la adolescente fue trasladada en ambulancia al hospital del ISSSTE, donde quedó bajo observación médica para recibir atención especializada.

      Acciones de la autoridad

      Autoridades informaron que se abrirá una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si la caída fue producto de un accidente o si existió alguna otra circunstancia que provocara el incidente.

