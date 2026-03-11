Tragedia en carretera 57: autobús vuelca y causa un muerto

SABINAS, COAH.- Un accidente carretero ocurrido la madrugada de este miércoles en el kilómetro 85 de la carretera federal 57, tramo Monclova-Sabinas, dejó como saldo la muerte de un menor de edad y varias personas heridas.

El percance se registró cuando un autobús de pasajeros volcó sobre la vía, generando una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Guardia Civil acudieron de inmediato al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido y brindar apoyo a los sobrevivientes.

Paramédicos y brigadas de rescate trabajaron en la atención de los lesionados, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

La zona fue acordonada por personal de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, con el objetivo de preservar la escena y realizar las diligencias correspondientes.

Entre las acciones efectuadas se incluyó el levantamiento del cuerpo del menor fallecido, que fue trasladado a un anfiteatro para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas precisas de su muerte.

Detalles confirmados

El accidente generó preocupación entre los automovilistas que transitaban por la carretera federal 57, ya que el tramo permaneció parcialmente cerrado mientras se llevaban a cabo las labores de rescate y peritaje.

Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad en la zona.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las personas lesionadas, únicamente trascendió el nombre de la víctima mortal identificado como Brandon N.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.