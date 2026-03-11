Contactanos
Coahuila

Sobrevivientes estables tras volcadura de autobús en Sabinas

Diego Garduño confirmó que cinco personas están estables en hospitales de la región tras el accidente de autobús.

Por Teresa Muñoz - 11 marzo, 2026 - 08:58 a.m.
      SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, Lic., Diego Garduño Guzmán, informó sobre el accidente registrado la madrugada de hoy cerca de las 01:00 horas en el tramo carretero Monclova-Sabinas donde un autobús de pasajeros volcó.

      Mencionó que la unidad de transporte se dirigía de la ciudad Saltillo con destino a Piedras Negras.

      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      Las diligencias preliminares señalan que, el conductor al intentar esquivar un objeto, pierde el control del camión, lo que trae como consecuencia la volcadura del medio de transporte hacia su lado izquierdo.

      Hasta el momento se tiene conocimiento de cinco personas lesionadas, mismas que se encuentran estables en diferentes nosocomios de la región.

      Detalles confirmados

      De igual forma mencionó sobre la lamentable pérdida de un menor de edad que pereció en el lugar de los hechos, de la cual se reservan sus datos personales por respeto a sus derechos específicos.

      Actualmente se realizan los actos de investigación de ley para el esclarecimiento de lo ocurrido y la identidad de los afectados.

