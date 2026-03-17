Atléticos de Acuña conquistan el título en dramático séptimo juego

Ciudad Acuña.– Los Atléticos de Acuña se proclamaron campeones de la Liga Otoñal tras vencer 2-1 a los Astros de Piedras Negras en el séptimo y decisivo juego de la serie final.

Remontada histórica en la serie final

Luego de venir de atrás en la serie, el conjunto acuñense logró una remontada que culminó con la obtención del título en territorio rival, dentro del campo de los Astros, donde concretaron la hazaña.

Impacto en la comunidad y futuro del equipo

El cerrado marcador fue suficiente para que los Atléticos aseguraran el campeonato, mismo que se les había negado en temporadas anteriores y que ahora les devuelve protagonismo y alegría a sus seguidores.

Con este triunfo, el equipo de Acuña adelantó que buscará reforzar su plantilla, con la intención de mantenerse competitivo y continuar en la pelea por los primeros lugares en futuras temporadas.