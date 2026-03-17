Incendio arrasa con vivienda en Ciudad Acuña por falla eléctrica

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un incendio arrasó con una vivienda en el fraccionamiento Santa Rosa, presuntamente a causa de una falla eléctrica, en un hecho que se suma a los siniestros que se registran de manera constante cada semana en la localidad.

El siniestro ocurrió en el domicilio ubicado en la calle Dalias 514, donde vecinos detectaron el fuego y alertaron a la propietaria, Alondra Agüero Vázquez, de 38 años, quien no se encontraba en el lugar al momento del incidente.

Tras recibir el aviso, la dueña solicitó el apoyo del cuerpo de Bomberos, cuyos elementos acudieron para sofocar las llamas. Sin embargo, al controlar el incendio confirmaron que la vivienda resultó con pérdida total.

Origen del incendio

De acuerdo con los primeros reportes, el origen del fuego habría sido una instalación eléctrica irregular, lo que provocó que el siniestro se propagara rápidamente.

Llamado a la población

Autoridades reiteraron el llamado a la población para revisar sus conexiones eléctricas, ante el aumento de incendios registrados en la ciudad en las últimas semanas.