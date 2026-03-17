Ataque epiléptico lo deja tirado en la calle

MONCLOVA, COAH.— Un momento de angustia vivió una familia de la colonia Colinas de Santiago, luego que un joven sufriera un ataque epiléptico en plena vía pública, provocando que cayera de manera violenta y resultara con un fuerte golpe en el rostro.

El afectado fue identificado como Cristian Michelle Martínez, quien la mañana de este marted salió de su domicilio con la intención de dirigirse a una escuela primaria para encontrarse con sus hijos, sin imaginar lo que ocurriría minutos después.

De acuerdo con su madre, María Cristina García, el joven le avisó que saldría rumbo al plantel educativo poco antes de las 07:30 horas.

Sin embargo, al transitar por el cruce de las calles Martín de Zavala y La Nogalera, comenzó a sentirse mal repentinamente, hasta que en cuestión de segundos sufrió un ataque epiléptico.

El episodio provocó que perdiera el control de su cuerpo y cayera abruptamente contra el pavimento, golpeándose fuertemente el rostro, principalmente en la zona de la nariz y la boca.

La situación fue presenciada por una de sus hijas, quien, presa del nerviosismo, corrió hasta su domicilio para alertar a su abuela.

Al recibir el aviso, María Cristina acudió de inmediato al lugar acompañada de una vecina, encontrando al joven tendido sobre la vía pública.

Ambas mujeres intentaron auxiliarlo con cautela, procurando estabilizarlo tras la crisis mientras verificaban su estado de salud.

Acciones de la autoridad

En ese momento, una patrulla de Seguridad Pública que realizaba recorridos preventivos por el sector pasó por el lugar, por lo que los oficiales detuvieron su marcha para brindar apoyo.

Los uniformados ofrecieron solicitar una ambulancia para que el joven recibiera atención médica inmediata; sin embargo, la madre indicó que ella misma se encargaría de trasladarlo a recibir valoración especializada.

La mujer también señaló que su hijo tenía tiempo considerable sin presentar este tipo de crisis, lo que incrementó la preocupación de la familia.

Detalles confirmados

A pesar de lo aparatoso del incidente, Cristian no presentó lesiones de gravedad, aunque sí requirió revisión médica tras el fuerte golpe sufrido en el rostro.