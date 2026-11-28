CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Las bajas temperaturas registradas durante la última semana favorecieron las ventas de las panaderías locales, que reportan una mayor demanda de sus productos.

Aumento en la demanda de pan

Propietarios de estos establecimientos señalaron que en los últimos días aumentó la comercialización de pan, principalmente durante las tardes, debido al descenso de las temperaturas.

Temporada invernal y expectativas

Indicaron que la temporada invernal representa el periodo de mayor actividad para sus negocios, por lo que esperan aprovechar el incremento en el consumo durante los próximos meses.