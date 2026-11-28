La Guardia Nacional y el Ejército resguardan el lugar de la explosión en Frontera.

Bajo vigilancia de corporaciones de seguridad y autoridades federales permanece el establecimiento donde se registraron las explosiones en la colonia Occidental, mientras elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizan las investigaciones correspondientes y recaban información entre los vecinos del sector.

Durante la mañana de este sábado, en el lugar se mantenía la presencia de elementos de la Guardia Nacional, Seguridad Pública de Frontera y el Ejército Mexicano, además de una unidad de Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de las acciones posteriores al incendio que dejó al descubierto un presunto almacenamiento irregular de hidrocarburos.

La FGE recaba información de vecinos sobre el incendio y las explosiones.

Asimismo, elementos de la FGE acudieron al sitio para realizar las diligencias de investigación y entrevistarse con habitantes de la colonia, quienes presenciaron las explosiones y pueden aportar información sobre las actividades que presuntamente se desarrollaban en el establecimiento. La presencia de las autoridades se mantiene luego de que el incendio registrado el viernes provocara al menos tres detonaciones, una enorme columna de humo y la movilización de cuerpos de emergencia, ante el riesgo que representaba el combustible almacenado en el inmueble.

Habitantes de la colonia Occidental piden clausura del establecimiento.

Hasta el mediodía de este sábado se desconocía si durante el transcurso del día se realizaría el retiro del material de hidrocarburo que permanece en el predio o qué procedimiento aplicarían las autoridades conforme a los protocolos correspondientes. La incertidumbre también se mantiene entre los habitantes de la colonia Occidental, quienes han solicitado que el establecimiento sea clausurado y que se retire todo el combustible, además de los depósitos y materiales que pudieran representar un riesgo para las viviendas cercanas. Mientras tanto, las corporaciones continúan con el resguardo del lugar, en espera de que las autoridades determinen las acciones que se llevarán a cabo para garantizar la seguridad del sector y esclarecer las circunstancias en que ocurrió la emergencia.