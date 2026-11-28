AZUCENA TENORIO

FRONTERA, COAHUILA. Videos proporcionados por vecinos de la colonia Occidental captaron el momento de las explosiones registradas en un presunto punto de almacenamiento y manejo ilegal de combustible, así como la salida de varios sujetos del establecimiento, quienes posteriormente abordaron un automóvil blanco y se retiraron del lugar.

Las grabaciones, obtenidas de dos cámaras de vigilancia diferentes, muestran cómo una intensa llamarada emerge repentinamente del inmueble y se eleva sobre las viviendas del sector, seguida de una columna de humo que evidencia la magnitud del incendio.

¿Cómo ocurrió la explosión?

En ambas imágenes se puede apreciar el momento en que se produce la explosión, mientras que una de las cámaras también permite observar a varios sujetos que salen del taller y se dirigen a un vehículo de color blanco para emprender la huida.

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro personas que presuntamente se encontraban en el establecimiento abandonaron el sitio después de las detonaciones. Sin embargo, será responsabilidad de las autoridades identificar a quienes aparecen en las grabaciones y determinar si tienen alguna relación con las actividades que presuntamente se realizaban en el inmueble.

Acciones de la autoridad

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:20 horas del viernes, en un taller ubicado sobre la avenida Oaxaca, donde presuntamente se realizaba el trasvase de combustible entre dos pipas cuando comenzó el fuego.

La emergencia provocó al menos tres explosiones que cimbraron las viviendas cercanas, lanzaron objetos proyectados y generaron momentos de terror entre las familias de la colonia Occidental.

La fuerza de las detonaciones obligó a desplegar un operativo en el que participaron elementos de Bomberos y Protección Civil de Frontera y Monclova, Policía Municipal, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y paramédicos de Cruz Ámbar.

Detalles confirmados

Ante el riesgo que representaba la cantidad de combustible en el lugar, también se activó el Plan DN-III. Las maniobras para controlar el incendio se prolongaron durante aproximadamente una hora.

Después de la emergencia trascendió que en el predio habría un depósito de aproximadamente 45 mil litros, lo que dejó al descubierto un presunto almacenamiento irregular de hidrocarburos.

Ahora, los videos proporcionados por los habitantes se suman a los elementos que podrían ayudar a las autoridades a reconstruir lo ocurrido, identificar a las personas que abandonaron el establecimiento y esclarecer las circunstancias en que se originó el incendio.