El miedo a que ocurra otra explosión mantiene en alerta a habitantes de la colonia Occidental, quienes exigieron la clausura definitiva del establecimiento donde se registró el incendio y el retiro de todo el combustible y los materiales que permanecen en el predio.

Claudia, una de las vecinas afectadas, relató los momentos de angustia que vivió durante las detonaciones, cuando se encontraba con sus hijos y tuvo que buscar la manera de ponerlos a salvo. La emergencia provocó que las familias salieran de sus viviendas ante el temor de que el fuego y las explosiones alcanzaran sus casas.

Durante esos momentos, sus hijos también fueron testigos de cómo diversos objetos salían proyectados por la fuerza de las detonaciones, una escena que aumentó el temor de los menores y de quienes se encontraban en el sector.

En medio de la emergencia, Claudia intentó trasladarse en su automóvil para buscar a su hermana, quien vive en una zona más alejada, hacia la parte posterior de la colonia. Sin embargo, durante el trayecto estuvo a punto de sufrir un choque, debido a las condiciones de tensión y el movimiento que se generó mientras buscaba ponerse a salvo y auxiliar a su familiar.

La vecina señaló que la situación fue especialmente preocupante porque no solamente estaba en riesgo su familia, sino también otras personas que habitan cerca del establecimiento.

Claudia explicó que los residentes llevan tiempo observando el movimiento de camiones y pipas en el inmueble, por lo que consideran necesario que las autoridades investiguen las actividades que presuntamente se realizaban en el lugar.

Tras las explosiones, la exigencia de los habitantes es que el establecimiento sea clausurado y que no vuelva a operar. También solicitaron que se retiren todos los materiales, hidrocarburos y cualquier depósito de combustible que permanezca en el terreno.

La preocupación aumenta por la existencia de un tanque enterrado, cuya permanencia consideran un riesgo para las viviendas cercanas.

Los vecinos insistieron en que no basta con controlar el incendio, sino que es necesario eliminar las condiciones que podrían provocar una nueva emergencia, especialmente porque en la colonia viven numerosas familias y niños.

La petición de Claudia y de los habitantes es que las autoridades atiendan el problema de fondo, retiren el combustible y garanticen que el inmueble no vuelva a representar una amenaza para la colonia Occidental.