Aún sin poder escriturar a nombre del municipio edificios de la Macro plaza

Ciudad Acuña, Coah.- A más de 8 años de haberse construido el nuevo edificio de la Presidencia municipal, así como los diversos que están en esta área que antes fue el aeropuerto de la ciudad hoy se da seguimiento a la tarea de gestión ante el gobierno de la entidad.

Tanto la Macro plaza, el edificio de Presidencia, de DIF, la INFOTECA se da seguimiento a esta gestión, dijo, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Eduardo Arocha Gómez.

Mencionó que debido a ello no se pueden gestionar recursos federales para dar mantenimiento, hacer mejoras u otros proyectos de inversión para estas áreas porque no está a nombre del municipio de Acuña.

Así mismo dijo que hay también otros trámites para poder regularizar escrituras en diversos sectores.

Como son los casos de las colonias: Teotihuacán, Morelos, Las Torres, entre otras.

Así mismo reconoció que también hay aún escuelas que datan de años que no están a nombre de quien deberían figurar y se requiere de hacer la gestión para que se liberen las escrituras o bien se hagan estas.

Los edificios públicos que aún no han sido escriturados a favor de quien deberían estar son varios.

Mencionó que se sigue haciendo también seguimiento ante la SEDENA para que autorice y escriture el antiguo cuartel a nombre del municipio para que se pueda ejecutar el proyecto de museo ahí.