Auto fantasma ocasiona choque

Un fuerte accidente en el cruce de la calle Bravo y Seguro Social ocasionó un vehículo no identificado por el momento, dejando a su víctima abandonada para darse a la huida por rumbo desconocido.
De acuerdo a la información de Seguridad Pública, la unidad responsable fue Chevrolet Equinox en color gris a exceso de velocidad sobre la calle Seguro Social, y al llegar a la calle Bravo no hizo su alto correspondiente, lo que provoca ser impactado por el vehículo Dodge Avenger que en ese momento era conducido por Jessica de León de Luna de 26 años de edad, con domicilio en la calle Jesús María Ramón número 408 de la colonia Infonavit.
Afortunadamente la conductora del vehículo Dodge resultó ilesa, aun así, hizo acto de presencia una ambulancia de la Cruz Roja para cualquier tipo de apoyo, mientras que los elementos de Seguridad Pública iniciaron una búsqueda por los alrededores de esta camioneta en color gris Equinox, pero fue imposible localizarla.