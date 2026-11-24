CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un total de ocho puntos presuntamente utilizados para actividades relacionadas con la venta de drogas fueron detectados en Ciudad Acuña y serán demolidos o tapiados con block para impedir que vuelvan a ser utilizados.

Las acciones comenzaron de manera coordinada entre autoridades estatales y municipales en la colonia Lázaro Cárdenas, donde se intervino el primero de los ocho puntos identificados.

De acuerdo con la información proporcionada, estas medidas forman parte del operativo Escorpión, que continúa en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades señalaron que las instrucciones del Gobernador son evitar que estos lugares vuelvan a ser utilizados y mantener las acciones para combatir las actividades delictivas.

Los demás puntos serán atendidos de manera gradual mediante trabajos coordinados entre ambos niveles de gobierno.