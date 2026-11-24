CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una camioneta Ford F-350 modelo 2025, cuyo conductor presuntamente no respetó los señalamientos viales, provocó un accidente al impactarse contra otra unidad en el cruce de las calles Amistad y Federico Berrueto Ramón, a la altura de varias empresas.

El vehículo señalado como responsable era conducido por Moisés Romero Gamboa, de 47 años.

La otra unidad involucrada fue una Dodge Journey modelo 2016, color gris, manejada por Mario Alberto Rosales Delgado, de 24 años, la cual resultó afectada por el impacto.

Al lugar acudieron elementos de rescate, quienes valoraron a los involucrados y descartaron lesiones de gravedad. No fue necesario trasladarlos a un hospital.