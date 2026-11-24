MONCLOVA, COAH. - Ante la posible llegada de migrantes a la Región Centro, las bajas temperaturas por el frente frío número 8 y la necesidad de proteger a personas en situación de calle, Protección Civil de Monclova comenzó a habilitar los albergues municipales.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, informó que hasta el momento han recibido a cuatro personas en estas instalaciones: una pareja la semana pasada y dos migrantes que llegaron recientemente y continuaron su camino.

Explicó que el albergue de la estación de Bomberos y Protección Civil permanece como el primer espacio disponible para atender a quienes soliciten apoyo. En caso de que aumente la demanda, lleguen familias o las condiciones climáticas lo requieran, también podrán habilitarse los centros de desarrollo comunitario (CEDIF) Norte y Sur.

Detalló que, cuando las personas únicamente necesitan pasar la noche, se les proporciona un techo, catre y cobijas para protegerse del frío y continuar su recorrido al día siguiente.

Si requieren permanecer durante más tiempo, además del alojamiento se les proporciona alimentación, para lo cual Protección Civil cuenta con el respaldo del DIF municipal.

Alvarado señaló que dos de las personas atendidas recientemente son migrantes que viajaban en tránsito, mientras que la pareja que llegó la semana anterior también solicitó refugio porque se les hizo de noche durante su recorrido.

Respecto a la posible llegada de una caravana migrante procedente de Nuevo León, el funcionario indicó que todavía no cuentan con información oficial por parte del Instituto Nacional de Migración sobre la ruta que seguirá el contingente ni sobre el número de personas que podrían arribar a Monclova.

Sin embargo, aseguró que Protección Civil permanecerá atenta a cualquier situación para determinar las necesidades de atención y apoyo, así como los espacios que podrían habilitarse para recibir a más personas.