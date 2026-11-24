Ante el incremento de velocidad de algunos automovilistas en calles recién rehabilitadas, la Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera realiza estudios con radar para determinar dónde es necesario instalar reductores de velocidad.

José Ibarra Guajardo, director de Transporte y Vialidad, informó que la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú instruyó realizar recorridos y mediciones físicas para identificar los puntos donde los conductores no respetan los límites establecidos.

Explicó que la intención es instalar reductores únicamente donde los resultados del radar y las condiciones de tránsito demuestren que son necesarios. En los sectores donde se respeten los límites, se dialogará con los vecinos para explicarles por qué no se requiere colocar estos dispositivos.

Señaló que existe especial atención en las calles Constitución, Victoriano Cepeda y Durango, así como en Concepción Armendáriz, vialidades que recientemente recibieron trabajos de rehabilitación y mantenimiento.

Indicó que las buenas condiciones del pavimento pueden propiciar que algunos automovilistas incrementen la velocidad, por lo que pidió respetar los señalamientos y conducir con precaución.

Como ejemplo, mencionó el cruce de Concepción Armendáriz y Durango, donde se registraban percances viales leves con una frecuencia aproximada de uno por semana.

Ante esta situación, y por instrucción de la Alcaldesa, se diseñó una estrategia preventiva que consistió en reforzar el cruce con boyas reductoras de velocidad, proyecto que fue autorizado por la administración municipal.

Ibarra Guajardo señaló que, desde la implementación de esta medida, no se han registrado nuevos siniestros en ese punto.

Precisó que en dicho sector los señalamientos establecen límites de velocidad de 40 y 50 kilómetros por hora, debido al tránsito constante de peatones y vehículos, particularmente de quienes se dirigen hacia la presa Monclova.

Finalmente, exhortó a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y a los peatones a extremar precauciones al cruzar las vialidades, con el propósito de evitar accidentes.