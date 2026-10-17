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Coahuila

Frío impulsa ventas, panaderías elevan derrama en Acuña

Las bajas temperaturas incrementan el consumo de pan, beneficiando a los establecimientos de Ciudad Acuña.

Por Ángel García - 17 octubre, 2026 - 02:01 p.m.
Las bajas temperaturas impulsan la compra de pan en Ciudad Acuña y favorecen las ventas de las panaderías.
Las bajas temperaturas impulsan la compra de pan en Ciudad Acuña y favorecen las ventas de las panaderías.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La llegada de bajas temperaturas ha impulsado las ventas de pan en Ciudad Acuña, lo que favorece la derrama económica de las panaderías durante la temporada de frío.

      Aumento en la demanda de pan

      Con el cambio de clima, la ciudadanía incrementa la compra de este producto, una tendencia que beneficia a los establecimientos dedicados a su elaboración y comercialización.

      La temporada representa una oportunidad para las panaderías, que registran mayores ventas en comparación con los períodos de menor demanda y buscan compensar la baja actividad comercial de otras épocas del año.

      Beneficios para las panaderías

      Debido al aumento en el consumo de pan, estos negocios se encuentran entre los comercios que suelen beneficiarse económicamente de las bajas temperaturas.

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