Música militar de Torreón anima a Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Como parte de los festejos que se desarrollan en la ciudad, se presentó una banda de música militar procedente de Torreón, Coahuila, ofreciendo un repertorio para el disfrute de las familias acuñenses.

La Banda de Música de la XI Región Militar en Ciudad Acuña

La Banda de Música de la XI Región Militar se presentó en el Foro del Cincuentenario de la Plaza Benjamín Canales, donde interpretó diversas melodías ante la asistencia de ciudadanos que se dieron cita en el lugar.

El programa musical inició con piezas de corte tranquilo y continuó con temas más conocidos, incluyendo cumbias, con el fin de animar el ambiente y propiciar la convivencia familiar.

Actividades paralelas en los festejos

De manera paralela, se llevó a cabo una exposición fotográfica sobre las labores que realiza el Ejército Mexicano en su quehacer diario, además de la exhibición de unidades móviles.

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de convivir con elementos de caballería, actividad que fue aprovechada principalmente por niñas y niños, quienes pudieron acercarse a los caballos.

Autoridades informaron que los festejos continuarán en los próximos días, ya que aún restan eventos por realizar.