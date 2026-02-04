Contactanos
Inician brigada de vacunación contra el sarampión en sectores concurridos de Ciudad Acuña

La campaña se realiza en centros comerciales y busca reforzar la prevención y el control epidemiológico.

Por Angel Garcia - 04 febrero, 2026 - 03:30 p.m.
      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de reforzar la prevención de enfermedades, este martes dio inicio una brigada de vacunación contra el sarampión en distintos sectores concurridos de la ciudad.

      La Jurisdicción Sanitaria 02 puso en marcha esta jornada como parte de las acciones de seguimiento a la salud de las familias y para mantener el control epidemiológico en la región.

      Acciones de la autoridad

      Las aplicaciones comenzaron en centros comerciales, iniciando en el establecimiento Merco, ubicado sobre la calle Guerrero, donde personal de enfermería estará atendiendo a la población.

      La campaña tendrá una duración de tres días consecutivos y concluirá el viernes 6 de febrero, permaneciendo abierta a todas las personas que deseen recibir la vacuna.

      Importancia de la vacunación

      Autoridades de salud informaron que, aunque actualmente el sarampión no presenta una alta incidencia, la vacunación es fundamental para prevenir posibles brotes y proteger a la población.

