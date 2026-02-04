Contactanos
Coahuila

Concluye PRI Acuña taller gratuito de fotografía con 20 participantes

Buscan fortalecer habilidades útiles para proyectos personales y negocios mediante capacitación accesible.

Por Angel Garcia - 04 febrero, 2026 - 03:38 p.m.
      Ciudad Acuña.– Con la participación de 20 alumnos, concluyó el taller de fotografía impartido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Acuña, el cual tuvo como objetivo beneficiar a la ciudadanía a través de capacitación gratuita.

      Los asistentes finalizaron de manera satisfactoria este curso, diseñado para apoyar a las familias y brindar herramientas que puedan ser aprovechadas en proyectos personales o en negocios.

      El presidente del PRI en Acuña, Salvador José, destacó que este tipo de programas buscan generar beneficios directos para la comunidad, al ofrecer espacios de aprendizaje accesibles para la población.

      El taller fue impartido por el fotógrafo Fernando H. García, quien orientó a los participantes en el uso adecuado del teléfono celular y de la cámara fotográfica, además de compartir técnicas básicas para mejorar la calidad de las imágenes.

      Al tratarse de un curso gratuito, se buscó incentivar la participación ciudadana y fomentar el desarrollo de habilidades útiles en distintos ámbitos. Finalmente, se informó que se espera la realización de nuevos cursos y la incorporación de más opciones de aprendizaje para continuar brindando beneficios a la población.

