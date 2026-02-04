PROFEPA inicia multas a CarrerasMx por evento ilegal en Cuatro Ciénegas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) inició un procedimiento administrativo contra los organizadores del evento denominado CarrerasMx, con el fin de imponer sanciones económicas y responsabilidades legales, luego de que el pasado 1 de febrero fuera clausurado por realizarse sin permisos dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas, en Coahuila.

La dependencia federal informó que, como parte de las medidas de seguridad, mantiene asegurados los bienes utilizados para la logística del evento, los cuales quedaron bajo resguardo en las instalaciones del Área Natural Protegida.

Entre los objetos asegurados se encuentran una estructura metálica utilizada como arco de meta y salida, 26 vallas metálicas, equipo de sonido, una planta de luz a gasolina, mesas, carpas, un remolque con capacidad de dos toneladas, así como una unidad de autotransporte de pasajeros.

La PROFEPA detalló que el evento deportivo-comercial fue clausurado el domingo pasado, al detectarse que se llevaba a cabo sin autorización dentro del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Cuatro Ciénegas, donde es obligatorio contar con permisos ambientales para la realización de actividades turísticas, deportivas y comerciales.

El evento, promovido en redes sociales por la persona moral CarrerasMx, consistía en una carrera atlética programada para el 1 de febrero en el paraje conocido como "Río San Marcos", también identificado como Río Los Mezquites, ubicado dentro de la poligonal del área protegida.

De acuerdo con la información oficial, el pasado 26 de enero personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) presentó una denuncia formal ante la PROFEPA tras detectar la promoción del evento sin las autorizaciones correspondientes.

Posteriormente, el 29 de enero, la Procuraduría notificó de manera preventiva a los organizadores, mediante un oficio, sobre la obligación de contar con las autorizaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la propia Conanp.

Al no recibir respuesta, se emitió una orden de inspección extraordinaria para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental y el pago de los derechos aplicables.

Durante la diligencia realizada en el sitio, de manera conjunta por personal de la PROFEPA y la Conanp, se confirmó que los organizadores no exhibieron la autorización requerida.

La autoridad señaló que esta omisión contraviene el Decreto de creación del área natural protegida, su Programa de Manejo y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, por lo que se ordenó la clausura inmediata del evento para prevenir posibles afectaciones al ecosistema.