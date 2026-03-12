Begoña avanza a la final de la Liga Municipal tras vencer a Santa Martha en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Con una remontada llena de garra, el equipo de Begoña logró su pase a la final de la Liga Municipal de Primera División tras derrotar a Santa Martha en una dramática semifinal que se definió en tanda de penales.

Durante el encuentro, Santa Martha tomó la ventaja en el marcador; sin embargo, Begoña reaccionó con determinación y, a base de esfuerzo y corazón, consiguió darle la vuelta al partido para igualar el marcador global.

El equipo de Begoña mostró gran determinación para igualar el marcador en la semifinal.

El duelo se mantuvo cerrado hasta el final del tiempo reglamentario, por lo que fue necesario recurrir a los tiros desde el punto penal para definir al finalista.

Impulsados por la euforia del momento, los jugadores de Begoña mostraron mayor seguridad en la serie de penales, mientras que un disparo de Santa Martha terminó estrellándose en el poste, lo que marcó el desenlace del encuentro.

La tanda de penales definió al finalista en un emocionante encuentro en Ciudad Acuña.

Con este resultado, Begoña disputará su tercera final y buscará este domingo conquistar el título que en ocasiones anteriores se les ha escapado.

Begoña busca conquistar el título que se les ha escapado en ocasiones anteriores.