Concretan cateo número 30 en la Carbonífera aseguran sustancias ilícitas en Nueva Rosita

SABINAS, COAH.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo dos cateos de manera simultánea en la región Carbonífera, encabezados por la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, bajo la dirección del licenciado Diego Garduño Guzmán.

Las acciones se realizaron con el objetivo de dar cumplimiento a mandamientos judiciales y combatir posibles actividades relacionadas con delitos de alto impacto.

Acciones de la autoridad

Durante la tarde del miércoles, se efectuó una diligencia en el Ejido El Mezquite de esta ciudad, donde se cumplimentó una orden de aprehensión.

En el operativo se logró la detención de un presunto implicado en determinado delito, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para la celebración de la audiencia inicial, en la que se definirá su situación jurídica.

Detalles confirmados

De manera paralela, otro cateo se realizó en la ciudad de Nueva Rosita, específicamente en la colonia Comercial. En este lugar, las autoridades buscaban localizar posibles puntos de venta o consumo de estupefacientes.

Aunque no se registraron detenciones, sí se logró el aseguramiento de diversos envoltorios que contenían droga con las características de marihuana y metanfetamina.

El material incautado fue trasladado para su análisis, y se informó que el pesaje de las sustancias aún está pendiente, ya que se llevan a cabo las diligencias correspondientes de dictamen químico-forense.

Impacto en la comunidad

Estos resultados serán determinantes para fortalecer las investigaciones y posibles acciones legales en contra de quienes resulten responsables.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de coordinar esfuerzos con autoridades municipales, estatales y federales para garantizar la seguridad en la Región Carbonífera.

Los cateos simultáneos reflejan la estrategia de combate frontal contra la delincuencia y el tráfico de drogas, en busca de preservar la tranquilidad de las comunidades afectadas.