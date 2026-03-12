Se desmaya alumna en baños del COBAC

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este jueves en el plantel educativo Carmen Elizondo de Ancira, luego que una adolescente fue localizada inconsciente dentro de los sanitarios del plantel, generando alarma entre alumnos y personal docente.

El incidente ocurrió en el Centro de Bachillerato ubicado sobre la avenida Oriente y Las Torres, al oriente de la ciudad, donde elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente tras recibir el reporte de una estudiante desmayada.

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron a la menor identificada como Diana N de 17 años, quien se encontraba inconsciente en el área de los baños del plantel, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de los servicios médicos.

La adolescente fue encontrada inconsciente en los sanitarios del plantel educativo.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes ingresaron al plantel para brindarle los primeros auxilios a la adolescente y verificar su estado de salud.

Durante la valoración, los socorristas revisaron sus signos vitales, determinando que la joven se encontraba estable, aunque requería una revisión médica más detallada para descartar alguna complicación.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención inmediata a la joven.

Tras ser notificada sobre lo ocurrido, la madre de la menor acudió rápidamente al plantel educativo, donde explicó a las autoridades y personal médico que su hija anteriormente ya había presentado episodios similares de desmayo.

Como medida preventiva, los paramédicos decidieron trasladar a la estudiante a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada sobre el bulevar San José.

La menor fue sacada del plantel a bordo de la ambulancia de la Cruz Roja y llevada al nosocomio, donde quedó en manos de especialistas para recibir atención médica y realizar los estudios correspondientes.