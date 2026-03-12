Refuerzan coordinación en seguridad durante reunión del CONSEDE en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo una reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (CONSEDE) con el objetivo de analizar estrategias para mantener la seguridad en la región.

El gobernador Manolo Jiménez se reunió con autoridades locales y federales

El encuentro se realizó en esta ciudad y contó con la participación del gobernador Manolo Jiménez, el fiscal Federico Montañez y el alcalde de Acuña, además de representantes de distintas dependencias estatales y federales.

Durante la reunión se abordaron diversos temas relacionados con la seguridad pública, destacando la importancia de mantener un estado tranquilo y reforzar las acciones que permitan preservar la estabilidad en la entidad.

Coordinación de esfuerzos para la seguridad

Autoridades señalaron que este tipo de encuentros permiten coordinar esfuerzos entre instituciones, así como analizar nuevas estrategias y oportunidades para fortalecer el desarrollo regional.

Asimismo, se destacó que se mantendrá un diálogo abierto entre las dependencias involucradas, reiterando que existen puertas abiertas para atender todos los temas relacionados con la seguridad en la región.