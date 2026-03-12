Contactanos
Coahuila

Refuerzan coordinación en seguridad durante reunión del CONSEDE en Ciudad Acuña

Autoridades de los tres niveles de gobierno analizan estrategias para mantener la tranquilidad y fortalecer el desarrollo regional.

Por Angel Garcia - 12 marzo, 2026 - 02:50 p.m.
Refuerzan coordinación en seguridad durante reunión del CONSEDE en Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo una reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (CONSEDE) con el objetivo de analizar estrategias para mantener la seguridad en la región.

      El gobernador Manolo Jiménez se reunió con autoridades locales y federales

      El encuentro se realizó en esta ciudad y contó con la participación del gobernador Manolo Jiménez, el fiscal Federico Montañez y el alcalde de Acuña, además de representantes de distintas dependencias estatales y federales.

      Placeholder

      Durante la reunión se abordaron diversos temas relacionados con la seguridad pública, destacando la importancia de mantener un estado tranquilo y reforzar las acciones que permitan preservar la estabilidad en la entidad.

      Coordinación de esfuerzos para la seguridad

      Autoridades señalaron que este tipo de encuentros permiten coordinar esfuerzos entre instituciones, así como analizar nuevas estrategias y oportunidades para fortalecer el desarrollo regional.

      Asimismo, se destacó que se mantendrá un diálogo abierto entre las dependencias involucradas, reiterando que existen puertas abiertas para atender todos los temas relacionados con la seguridad en la región.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados