Boca de lobo las Alamedas

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Las fallas en el alumbrado del libramiento Oriente, mantiene en penumbras a vecinos de las Alamedas.

“Muchos de los vecinos de aquí nos hemos quejado durante tiempo, ya que cuando queremos salir por el libramiento los conductores pasan a exceso de velocidad y al tener oscuridad no se percatan de los accidentes que pueden provocar, si no es porque nosotros nos detenemos”, dijo Fernando Pérez, vecino de la colonia Alamedas.

El libramiento Oriente se conecta con el Libramiento José de las Fuentes, mismo que toman los ciudadanos para llegar al puente internacional, no obstante, al no funcionar las luminarias pasan a exceso de velocidad y no se percatan si existe algún vehículo o incluso alguna persona de las que esperan camiones.

Fernando señaló que durante vario tiempo han intentado solicitar al municipio un cambio de luminarias, las cuales hasta el momento no han sido reparadas o cambiadas, ni se ha tomado en cuenta por parte de la administración el riesgo que representa para los peatones que hacen ejercicio en esa zona.