Bomberos de Ciudad Acuña refuerzan su preparación con capacitación en Tijuana

Ciudad Acuña, Coahuila.- Cuatro elementos del cuerpo de Bomberos viajaron a Tijuana, Baja California, para participar durante una semana en cursos de capacitación.

Los elementos iniciaron este lunes con las actividades, como parte de las acciones para reforzar sus conocimientos y mantener actualizada su preparación en distintos rubros.

En los últimos años, el cuerpo de Bomberos ha mantenido la participación de sus integrantes en cursos de capacitación, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en áreas modernas de atención y respuesta a emergencias.

Importancia de la capacitación continua

El director de Protección Civil, Carlos Flores, señaló que es fundamental continuar con la preparación para capacitar a un mayor número de elementos.

Agregó que estos talleres también han generado interés entre otros cuerpos de Bomberos, que han solicitado capacitación impartida por elementos acuñenses.