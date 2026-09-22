Contactanos
Coahuila

Rodeo Saltillo 2026 busca atraer visitantes y generar derrama económica

Autoridades estatales esperan que visitantes de Texas crucen por Ciudad Acuña rumbo a Saltillo y generen consumo en distintos sectores.

Por Angel Garcia - 22 septiembre, 2026 - 12:31 p.m.
Rodeo Saltillo 2026 busca atraer visitantes y generar derrama económica
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña.- Autoridades estatales promovieron el Rodeo Saltillo 2026, evento que se realizará en la capital de Coahuila y con el que buscan generar una importante derrama económica.

      Placeholder

      El evento busca atraer visitantes de Texas a Saltillo, generando consumo en la región.

      Durante la presentación, se hizo un llamado a la población a acudir al evento y disfrutar de la experiencia que ofrece el estado.

      Asimismo, durante su recorrido por Coahuila, los visitantes podrían generar derrama económica en distintos sectores, principalmente en alimentos y servicios.

      Placeholder

      Cristina Amezcua destaca la seguridad de Coahuila y la experiencia turística que ofrece.

      La secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, invitó a visitar el evento y destacó la experiencia de recorrer el estado, al que se refirió como el más seguro.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados