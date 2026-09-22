Rodeo Saltillo 2026 busca atraer visitantes y generar derrama económica

Ciudad Acuña.- Autoridades estatales promovieron el Rodeo Saltillo 2026, evento que se realizará en la capital de Coahuila y con el que buscan generar una importante derrama económica.

El evento busca atraer visitantes de Texas a Saltillo, generando consumo en la región.

Durante la presentación, se hizo un llamado a la población a acudir al evento y disfrutar de la experiencia que ofrece el estado.

Asimismo, durante su recorrido por Coahuila, los visitantes podrían generar derrama económica en distintos sectores, principalmente en alimentos y servicios.

Cristina Amezcua destaca la seguridad de Coahuila y la experiencia turística que ofrece.

La secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, invitó a visitar el evento y destacó la experiencia de recorrer el estado, al que se refirió como el más seguro.