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Coahuila

En prisión, pastor de anexo por homicidio de interno

Valentín "N" permanecerá en prisión preventiva hasta el 15 de diciembre mientras avanza su proceso por homicidio.

Por Azucena Tenorio - 22 septiembre, 2026 - 11:10 a.m.
Valentín "N" fue enviado a prisión preventiva durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Frontera.
Valentín "N" fue enviado a prisión preventiva durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Frontera.
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      FRONTERA, COAH.- Valentín "N", pastor y encargado del anexo "Fe, Esperanza y Amor", fue enviado a prisión preventiva por un plazo de tres meses, al continuar el proceso penal que enfrenta por el homicidio de un interno.

      La medida cautelar fue determinada este lunes durante una audiencia realizada a las 11:30 horas en la Sala Uno del Centro de Justicia Penal del municipio de Frontera, a cargo del juez Óscar Cadena.

      El plazo de investigación complementaria concluirá el próximo 15 de diciembre, periodo en el que la Fiscalía y la defensa podrán continuar con la integración de elementos dentro del proceso.

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