En prisión, pastor de anexo por homicidio de interno

Valentín "N", pastor y encargado del anexo "Fe, Esperanza y Amor", fue enviado a prisión preventiva por un plazo de tres meses, al continuar el proceso penal que enfrenta por el homicidio de un interno.

La medida cautelar fue determinada este lunes durante una audiencia realizada a las 11:30 horas en la Sala Uno del Centro de Justicia Penal del municipio de Frontera, a cargo del juez Óscar Cadena.

El plazo de investigación complementaria concluirá el próximo 15 de diciembre, periodo en el que la Fiscalía y la defensa podrán continuar con la integración de elementos dentro del proceso.

Detalles del homicidio en el anexo

Valentín "N" enfrenta acusación por el delito de homicidio cometido con ventaja y brutalidad, relacionado con la muerte de Manuel Neftalí Lira, de 41 años, ocurrida al interior del centro de rehabilitación "Fe, Esperanza y Amor".

La abogada de las víctimas, Juanita Olalde, explicó que la prisión preventiva ya había sido determinada desde una audiencia anterior; sin embargo, en ese momento no pudo ejecutarse debido a que el imputado contaba con un amparo federal.

Posteriormente, al no comparecer a una audiencia, el pasado 6 de julio se giró una orden de aprehensión en su contra. Tras la localización y reaprehensión de Valentín "N", la medida cautelar pudo hacerse efectiva.

Olalde señaló que la localización del imputado se logró con la intervención de la Fiscalía General del Estado y destacó la atención brindada al caso por tratarse de víctimas que buscan justicia.

Posibilidad de un procedimiento abreviado

La defensa de Valentín "N" también ha planteado la posibilidad de recurrir a un procedimiento abreviado u otro mecanismo legal para buscar un acuerdo.

La abogada indicó que las víctimas conocen esa posibilidad a través del defensor del imputado, aunque hasta el momento no han recibido una propuesta formal.

"Es su derecho todavía", señaló Olalde, al explicar que cualquier procedimiento abreviado tendría que cumplir con los requisitos legales para ser aprobado por la autoridad judicial.

Mientras tanto, Valentín "N" permanecerá en prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación complementaria, cuyo plazo vence el 15 de diciembre.

Será dentro del proceso judicial donde se determine su responsabilidad penal por los hechos que se le atribuyen.