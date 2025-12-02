Realizan brigada masiva de esterilización para frenar reproducción de mascotas en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Con el objetivo de frenar la reproducción descontrolada de mascotas y disminuir la presencia de animales en situación de calle, autoridades estatales y municipales llevaron a cabo una brigada masiva de esterilización en el municipio.

La jornada, realizada de manera gratuita, contó con la participación de veterinarios provenientes de diversas regiones del estado, quienes atendieron a perros y gatos cuyos dueños acudieron para sumarse a la estrategia de control poblacional.

Acciones de la autoridad para controlar la población de mascotas

El programa busca ampliarse en los próximos meses para llegar a más hogares y fomentar la responsabilidad entre los propietarios, con el fin de garantizar una vida digna a las mascotas y reducir los problemas derivados del abandono.

Detalles sobre la jornada de esterilización en Ciudad Acuña

Las autoridades destacaron que mantener estas campañas de forma constante es fundamental para atender la situación en las calles y mejorar el bienestar animal en la ciudad.