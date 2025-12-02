Acuñense José Luis representará a México en el Mundial de Pesca en Kayak 2025

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Con el objetivo de poner en alto el nombre de México, el ingeniero José Luis, originario de esta frontera, participará en el Mundial de Pesca en Kayak 2025, que tendrá lugar en Chapala, Jalisco. El evento reunirá a los mejores pescadores del mundo en una competencia de talla internacional.

El torneo, que se llevará a cabo durante una semana, congregará a delegaciones de varios países con amplia trayectoria en la disciplina, elevando el nivel competitivo y convirtiendo este reto en uno de los más importantes para los representantes mexicanos.

La delegación nacional mantiene confianza en lograr un desempeño destacado. Por su parte, el acuñense José Luis afirmó estar listo para demostrar su preparación y representar con orgullo tanto a su ciudad como al país en esta justa deportiva mundial.