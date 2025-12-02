Carlos Villarreal Pérez anuncia llegada de YURAHARNESS a Monclova: 1,300 empleos

Durante su Primer Informe de Gobierno, el alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció oficialmente la llegada de la empresa coreana YURAHARNESS al municipio, una inversión que marca un nuevo impulso para el clúster automotriz de la región.

La compañía, especializada en la fabricación de componentes automotrices y con presencia previa en Coahuila, invertirá 300 millones de pesos en su expansión, proyecto que tendrá lugar en el Parque Industrial del Grupo Industrial Monclova y Grupo kikapú.

Impacto en el clúster automotriz de la región

La instalación de esta planta generará 1,300 nuevos empleos, lo que representa una de las inversiones más importantes de los últimos años en la ciudad.

Detalles de la inversión de YURAHARNESS en Monclova

Durante el anuncio, el alcalde agradeció a los empresarios involucrados por la confianza depositada en Monclova y destacó que este tipo de proyectos fortalecen el desarrollo económico y la competitividad del municipio.