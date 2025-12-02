Confirman separación de docente en Escuela Secundaria No. 1

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Miguel Ángel Medina, confirmó que el docente señalado por un presunto caso de abuso en la Escuela Secundaria No. 1 ya fue separado de su cargo y no labora más dentro del plantel, como parte de los protocolos de atención activados tras conocerse el señalamiento.

Acciones de la autoridad ante el caso de abuso

El funcionario detalló que desde que se tuvo conocimiento del caso se procedió de inmediato a aplicar el protocolo correspondiente, lo que derivó en la salida definitiva del docente de la institución, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos.

Asimismo, Medina informó que la Fiscalía mantiene el seguimiento puntual del caso, brindando atención a la menor presuntamente afectada y trabajando de manera directa con su madre para integrar la carpeta de investigación.

Detalles sobre la separación del docente involucrado

Indicó que el objetivo principal es recabar todos los elementos necesarios para proceder conforme a la ley y garantizar el acceso a la justicia de la víctima, sin revictimización y con acompañamiento institucional.

Finalmente, el delegado reiteró que las autoridades actuarán con estricto apego a la legalidad y que no se tolerarán conductas que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes en centros educativos.