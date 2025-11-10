Brigadas "Del Escritorio al Territorio" llevan educación a más personas en Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Con el objetivo de acercar la educación a más personas, el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) puso en marcha en todo el estado las brigadas "Del Escritorio al Territorio", una iniciativa mediante la cual su personal recorre colonias y espacios públicos para invitar a quienes deseen concluir su educación primaria o secundaria.

En Ciudad Acuña, la coordinadora regional del IEEA, Brenda Martínez, informó que estas acciones buscan identificar a personas que, por diversas razones, no han podido concluir sus estudios, brindándoles la oportunidad de hacerlo.





"Nosotros siempre seguiremos trabajando en territorio, porque más que en el escritorio, queremos sumar a más gente que quiera seguir con sus estudios", expresó Martínez, quien destacó la respuesta positiva de la población ante estas brigadas.

Agregó que las recientes graduaciones reflejan el interés creciente por la superación personal y la importancia de mantener la educación como herramienta de cambio.

Con estas brigadas, el IEEA reafirma su compromiso de acercar los servicios educativos a todos los rincones del estado, promoviendo la inclusión y el aprendizaje a lo largo de la vida.