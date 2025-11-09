Lleva Carlos Villarreal obras a las colonias

El desarrollo continúa llegando a todos los sectores de Monclova. Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y al impulso del alcalde Carlos Villarreal Pérez, mediante el Plan de Inversión "Prendamos Monclova", esta semana se avanzó en obras que mejoran la movilidad, los servicios y la calidad de vida de las familias.

Durante los últimos días, el Gobierno Municipal realizó arranques, entregas y supervisiones de obras con una inversión superior a 4 millones de pesos, entre las que destacan:

· Recarpeteo de la Calle Purísima, en la colonia Héroes del 47.

· Pavimentación de la Calle Prolongación Lázaro Cárdenas, en la colonia Barrera.

· Recarpeteo de la Calle Buenos Aires, esquina con Benito Juárez Sur, en la Zona Centro.

· Supervisión de obras en pavimentación y drenaje en las colonias Elsa Hernández, Asturias y 288.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo integral que, dentro del Plan de Inversión de este año, contempla una inversión histórica superior a 500 millones de pesos para seguir llevando infraestructura y servicios a todos los rincones de la ciudad.

El alcalde Carlos Villarreal subrayó que estas obras reflejan el trabajo coordinado y los resultados del esfuerzo conjunto entre el Estado y el Municipio:

"Estas obras son resultado del trabajo en equipo y del respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez. Gracias a su apoyo, estamos mejorando calles, servicios y entornos en cada colonia. Vamos a seguir atendiendo las necesidades de la gente, paso a paso, con responsabilidad, cercanía y resultados", afirmó el alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno del Estado, impulsando proyectos que fortalecen el desarrollo urbano y social de Monclova, y llevando más beneficios a las familias.