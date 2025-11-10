Refuerzan salud de trabajadores de la Fiscalía en Monclova ante temporada invernal

Adriana Cruz / Monclova

MONCLOVA, COAH.- Ante el inicio de la temporada invernal y el descenso de temperaturas previsto para los meses de noviembre y diciembre, la Fiscalía General del Estado en la Región Centro implementó una jornada de vacunación preventiva en coordinación con la Secretaría de Salud, con el propósito de proteger al personal de enfermedades respiratorias y fortalecer su sistema inmunológico.

Durante la jornada se aplicaron cerca de 200 dosis de vacunas contra la influenza, COVID-19 y tétanos a trabajadores de las distintas áreas de la dependencia. La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Fiscalía Regional, encabezada por el delegado Miguel Ángel Medina, donde se contó con la participación del personal médico y de enfermería de la Jurisdicción Sanitaria número 4.

La medida busca evitar contagios y ausentismo laboral durante la época de frío, cuando incrementan los casos de infecciones respiratorias agudas y virus estacionales. De acuerdo con las autoridades sanitarias, la aplicación oportuna de vacunas es una herramienta fundamental para reducir riesgos, especialmente en quienes laboran en contacto directo con la ciudadanía.

El delegado Medina destacó la importancia de cuidar la salud del personal que diariamente realiza labores de investigación y atención a la comunidad, subrayando que este tipo de acciones preventivas contribuyen a mantener operativa y funcional la institución durante todo el invierno.