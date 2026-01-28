PRI Acuña recorre colonias para apoyar a familias ante bajas temperaturas

Ciudad Acuña.– Personal del PRI Acuña realizó un recorrido por diversas colonias del municipio para entregar apoyos a familias afectadas por las bajas temperaturas que se han registrado en la región.

Las brigadas acudieron a las colonias Noblasi, Las Flores y Lucio Cabañas, donde tuvieron contacto directo con las familias para brindarles ayuda ante el frío.

El presidente del Partido Revolucionario Institucional en Acuña, José Salvador, destacó la importancia de mantener la cercanía con la ciudadanía y apoyar a quienes enfrentan mayores necesidades durante la temporada invernal.

Durante las visitas se entregaron productos como pan, chocolate, prendas de abrigo y cobijas, con el objetivo de que las familias puedan sobrellevar de mejor manera las bajas temperaturas.

Se informó que el apoyo continuará enfocándose principalmente en familias de escasos recursos del municipio, como parte de las acciones sociales que se desarrollan en esta temporada.