Conductora resulta ilesa 'Acuesta' camioneta en la carretera 30

NADADORES, COAH.— Una aparatosa volcadura registrada pasado el mediodía de este miércoles sobre la carretera federal número 30, en el tramo San Buenaventura–Nadadores, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 30, cuando Gladys García conducía una camioneta Chevrolet Captiva de modelo reciente y, por causas que serán determinadas por las autoridades, perdió el control del volante. La unidad salió de la cinta asfáltica y terminó volcada, quedando atravesada en medio de los carriles de circulación.

Automovilistas que pasaban por el lugar dieron aviso a los números de emergencia, lo que generó el arribo de elementos de la Policía Municipal y socorristas, quienes encontraron a la conductora fuera del vehículo y consciente. Tras ser valorada en el sitio, se confirmó que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

La camioneta resultó prácticamente destrozada debido a la fuerza del impacto, lo que obligó al cierre parcial de la vialidad mientras se realizaban las maniobras de auxilio y peritaje.

Acciones de la autoridad

Autoridades se encargaron de elaborar el informe correspondiente para deslindar responsabilidades y posteriormente solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada y liberar por completo la circulación.