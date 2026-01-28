Contactanos
Coahuila

Con señal obscena, taxista intentó evitar ser infraccionado y terminó ante el Ministerio Público.

El incidente ocurrió en la calle de La Fuente, cerca de la clínica 7 del IMSS, donde el taxista mostró una actitud desafiante.

Por Carolina Salomón - 28 enero, 2026 - 11:51 a.m.
      Con señal obscena, un taxista de la línea Gutiérrez intentó huir de inspectores de Transporte y Vialidad para evitar ser infraccionado en la calle de La Fuente, a la altura de la clínica 7 del IMSS.

      De acuerdo con la información oficial, el conductor no solo mostró una actitud agresiva y desafiante hacia la autoridad, sino que además agredió a empleadas del departamento de Transporte Público, por lo que fue asegurado y consignado ante el Ministerio Público.

      Acciones de la autoridad

      Tras los hechos, las autoridades señalaron que este tipo de conductas no serán toleradas y reiteraron el llamado a los operadores del transporte público a conducirse con respeto y apego a la normatividad vigente, con el fin de garantizar la seguridad y el orden vial.

